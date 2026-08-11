ಆಗಸ್ಟ್ 15.. ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ "ಅಭಿಗ್ಯಾನ್" ರಕ್ಷಣೆ..! ಇದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಹು-ಹಂತದ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ-ದೋಷ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರೆಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳಿಂದ 15,000 ರಿಂದ 20,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಪಾಸಣೆಗೆ 'ಅಭಿಗ್ಯಾನ್' ಆ್ಯಪ್ ನಿಯೋಜನೆ : ಈ ಬಾರಿಯ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ 'ಅಭಿಗ್ಯಾನ್' (Abhigyan) ಆ್ಯಪ್ನ ಬಳಕೆ. 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕಿತರ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು (Fingerprints) ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಬೆರಳಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಯಿದ್ದರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಸಿರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳು
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (FRS) ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಟೆಕ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹೈಟೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲೈವ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಯು ಮಾರ್ಗದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೈಪರ್ಗಳು
ಭೌತಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೈಪರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಡ್ರೋನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಡ್ರೋನ್ ವಿರೋಧಿ (Anti-drone) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.