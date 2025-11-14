ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಉಮರ್‌ ನಬಿ ಮನೆ ಧ್ವಂಸ: ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಐಇಡಿ

Pulwama: ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಡಾ. ಉಮರ್ ನಬಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಐಇಡಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿಂದ ಕೆಡವಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ "ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ" ನೀತಿ ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಡಾ. ಉಮರ್ ನಬಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲದ ಸಂಚು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಉಮರ್ ನಬಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಕೆಡವುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಶಂಕಿತನನ್ನು ಅವನ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ' ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಡಾ. ಉಮರ್ ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತಾ ವಲಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಅವರ ನಿಖರವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಧ್ವಂಸವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ "ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ" ಸಂದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ.