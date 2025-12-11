English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಜೆಎನ್‌ಯು ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು

ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಜೆಎನ್‌ಯು ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು

ಉಮರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಗಲಭೆ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 11, 2025, 07:33 PM IST
  • ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹೋದರಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ₹20,000 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್
camera icon6
Abhishek Bachchan
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
camera icon6
Water Heater
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon7
us fed rate cut
ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
camera icon8
Surya Gochar Dhanu rashi 2025
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಜೆಎನ್‌ಯು ಮಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಜೆಎನ್‌ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್‌ಗೆ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಜಾಮೀನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹ್ರೈಚ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಸರ್ಫ್ರಾಜ್‌ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ, 9 ಜನರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹೋದರಿಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ₹20,000 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೊತ್ತದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದೆ.ಜಾಮೀನು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿದ್ದರು.ಉಮರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಗಲಭೆ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಈಗ ಉಮರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ 'ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಗೆ 13 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆಯಲು ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಗುರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲದ ದೋಷ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ PF ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಜಾಮೀನು

ಇಂದು ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವರಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ಉಮರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಯಮಿತ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.

 

About the Author
Umar Khalid bailDelhi riots caseUmar Khalid interim bailumar khalid Sister wedding bailDelhi riots accused

Trending News