ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ..! ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

World Class Education City: ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 11, 2026, 12:58 PM IST
  • ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ₹500 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1,300 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ

World Class Education City: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನರೇಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಸೂದ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನರೇಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನಗರದಲ್ಲಿ 12.69 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ 22.43 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ದೊರೆತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಗದ ಹಣದ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹಿನ್ನಲೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಐಜಿಡಿಟಿಯುಗೆ 50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ನರೇಲಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 160 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ₹500 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹1,300 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹462 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ನರೇಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ನಗರವು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿರದೆ, ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‌ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಬಸ್‌.. ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ 14 ಮಂದಿ, ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ!

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನರೇಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

