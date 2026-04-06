ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ, ಹೌದು ಈಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೆಹಲಿ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬೇಕಿರುವ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ದಾತ್ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆರು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಮಯ ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
11,963 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ:
ಈ 213 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ₹11,963 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರು ಪಥಗಳ, ಪ್ರವೇಶ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ವೇಗದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತವು ಅಕ್ಷರಧಾಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇವರೆಗಿನ 31.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಇಪಿಇಯಿಂದ ಸಹರಾನ್ಪುರ ಬೈಪಾಸ್ವರೆಗಿನ 119.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಹರಾನ್ಪುರ ಬೈಪಾಸ್ನಿಂದ ಗಣೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಏಳು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳು, ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಓವರ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು, ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು 14 ವೇಸೈಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ದತ್ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 370 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎತ್ತರದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆನೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.