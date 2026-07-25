/CJP ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 2500 ಅಪರಾಧಿಗಳು ಭಾಗಿ.! ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಂಚಲನ ವರದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರಲ್ಲಿ 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿರಳೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (CJP) ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳು, ಚಾಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು 15 ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ..
ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನಡೆದ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ನಂತರ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 21 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 23 ರ ನಡುವೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಸಂದಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್-ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿತು, 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ: ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (BNS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ, ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 15 ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಳವಳಿಗಾರರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಣ್ಗಾವಲುಗಾಗಿ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ : ಸ್ಥಿರ FRS ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಸಂದಣಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ AI-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 215 ಜನರ ಬಂಧನ : ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ 215 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಬಂಧಿಸಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು' ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀಲಾ ಗುಂಬದ್, ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಪ್ರದೇಶ, ಒಬೆರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮತ್ತು ಬದರ್ಪುರ್ ಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಾಕುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇತರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 163 ಜಾರಿ : ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತಾ (BNSS) ಸೆಕ್ಷನ್ 163 ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅನಧಿಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ.