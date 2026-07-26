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  • /Pralhad Joshi: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ! ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇರುವ 3 ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವು

Pralhad Joshi: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ! ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇರುವ 3 ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವು

New Educational Minister: ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ (Pralhad Joshi) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 26, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:01 PM IST
Pralhad Joshi: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಗೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ! ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇರುವ 3 ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಿವು

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Prajwal B

Prajwal B

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