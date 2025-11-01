ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಚಲನ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ..? ಹೀಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಚಲನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೋಷ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ – ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತಪ್ಪು ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಚಲನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ತಪ್ಪು ಚಲನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ Parivahan.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಇ-ಚಲನ್ ಪರಿವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಚಲನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಚಲನ್ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಾಹನ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ,ಚಲನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ANPR (ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದು.
ತಪ್ಪು ಚಲನ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ತಪ್ಪು ಚಲನ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಇ-ಚಲನ್ ಪರಿವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 'ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ
ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ,
ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ,
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ,
ಆರ್ಸಿ (ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ),
ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ,
ವಾಹನದ ಫೋಟೋಗಳು,
ಇವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಚಲನ್ ಏಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನವಾಗಿ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಚಲನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಚಲನ್ಗಳು ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Parivahan.gov.in ಅಥವಾ ಇ-ಚಲನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.