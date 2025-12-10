English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉಪ-ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 10, 2025, 03:18 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿದೆ
  • ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?.. ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳು, ವಿಭಜನೆ ಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಪಹಣಿ: ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಸಾಗುವಳಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ: ಆಸ್ತಿಯ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉಪ-ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎನ್ಕಂಬ್ರನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (EC) ಮೂಲಕವೂ ಕಾಣಬಹುದು.

ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇತರರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು:

ಹಂತ 1: ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಪುರಾವೆ: ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1956 ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು.

ವಂಶವೃಕ್ಷ: ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ/ಮುತ್ತಜ್ಜನಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಶವೃಕ್ಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಮೃತ ಪೂರ್ವಜರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್: ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..!

ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆ: ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಹಂತ 2: ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ (ರೂಪಾಂತರ)

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ: ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು (ಮ್ಯುಟೇಶನ್) ನೀವು ಸಂಬಂಧಿತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತನಿಖೆ: ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಹಣಿಯಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ 'ರೂಪಾಯಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಹಂತ 3: ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದು

ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ: ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನಾ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕು.

ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ: ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕು.

ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು

೨೦೦೫ ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುಭವಿ ವಕೀಲರು ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

