ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10% ಬೋನಸ್‌ ಘೋಷಣೆ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ವೇತನ

Diwali Bonus : ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 5308 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2024-2025ನೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ 20% ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ 10% ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 16, 2025, 11:21 AM IST
    • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
    • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2024-2025ನೇ ಸಾಲಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ
    • ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬೋನಸ್

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10% ಬೋನಸ್‌ ಘೋಷಣೆ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ವೇತನ

Deepavali Bonus : ಇದೇ 20 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 16 ಸಹಕಾರಿ, 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು 22 ಖಾಸಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 40 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಕಬ್ಬು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿವಿಧ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ

ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2024-2025 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಾದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಿವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ - II ಗೆ ಒಟ್ಟು 20% ಬೋನಸ್, ಅಂದರೆ 8.33% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಮತ್ತು 11.67% ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾವನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ 14 ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 10% ಬೋನಸ್, ಅಂದರೆ 8.33% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಮತ್ತು 1.67% ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 16 ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 5308 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಪಾವತಿಗಾಗಿ 353.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ / ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

