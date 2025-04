ಹಿಂದೂ ಪವಿತ್ರ "ತಿಲಕ"ಗಳನ್ನು "ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ" ಭಂಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಸಚಿವ..! ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ..

ತಮಿಳುನಾಡು : ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ. ಪೊನ್ಮುಡಿ, ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಿಲಕಗಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರು, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.. ಸಧ್ಯ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊನ್ಮುಡಿ, ವೇಶ್ಯೆಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ತಿಲಕರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದೆ ಕನಿಮೊಳಿ ಕೂಡ ಪೊನ್ಮುಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊನ್ಮುಡಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಖುಷ್ಬು ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡ-ಮೀಸೆ..! ಎಚ್ಚರ.. ಯುವತಿಯರೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ..

This is DMK’s standard of political discourse in Tamil Nadu. Thiru Ponmudi was once the Higher Education Minister of Tamil Nadu & now Minister for Forests and Khadi, and the youth of Tamil Nadu are expected to tolerate this filth? Not just this Minister, the entire DMK ecosystem… pic.twitter.com/ENMq47hiPf

— K.Annamalai (@annamalai_k) April 11, 2025