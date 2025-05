500 Pakistani drones shot down video: ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಈಗ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮೇ 8 ರ ಸಂಜೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ, ಭಾರತದ ಜಮ್ಮುವಿನಿಂದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ.

ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಮಾರು 500 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಸಿಯಾಚಿನ್‌ನಿಂದ ಭುಜ್‌ನ ಲಖಿನಾಲಾವರೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಮಾರು 70 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇನಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿಗೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 24 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ದಾಳಿಗಳು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 1.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದವು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಟರ್ಕಿ ಅಥವಾ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೇನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಎಲ್ 70 ಗನ್‌ಗಳು, ಝು 23 ಎಂಎಂ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕಾ ಗನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾಕ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇನಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವು ಸೇನೆಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರೀ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿನ್ನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್‌ಒಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾತಾವರಣ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

#WATCH | Around 500 drones were launched towards Indian positions by the Pakistan Army last night, which were sighted at 24 locations from Siachen base camp in Ladakh to Kutch area in Gujarat. Around 50 of these drones were destroyed by air defence guns, while around 20 were… pic.twitter.com/w5Cwaniei5

— ANI (@ANI) May 9, 2025