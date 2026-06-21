UNGA on Yoga day : 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 69ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ "ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ" ಆಚರಿಸುವ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ... "ಯೋಗವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಪೂರಕತೆಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿದೆ." ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು ಯೋಗ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ವೇಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ್ದು. ಕೇವಲ 75 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ 2014ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೂನ್ 21 ಅನ್ನು 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಭಾರತ ಮಂಡಿಸಿದ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು 193 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ದಾಖಲೆಯ 175 ದೇಶಗಳು ಸಹ-ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಮತದಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಯೋಗ ವಿಶ್ವ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಜಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ..
ಮೈಸೂರು - ಜಾಗತಿಕ ಯೋಗದ ರಾಜಧಾನಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಆರಂಭದ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಯೋಗ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇಂದು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಯೋಗಾಸಕ್ತರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಯೋಗ, ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ-ಕಿರಿಯರ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು "ಯೋಗ" ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..