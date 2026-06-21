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ಜಗತ್ತಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿಗೆ "ಯೋಗ" ಮದ್ದು..! "ಜೂನ್ 21"ರಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Yoga History : ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಗ. ಆದರೆ, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬಂತಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು 2014ರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ (UNGA).  

Written ByKrishna N K
Published: Jun 21, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:47 PM IST
ಜಗತ್ತಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿಗೆ "ಯೋಗ" ಮದ್ದು..! "ಜೂನ್ 21"ರಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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