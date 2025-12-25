ಭಾರತದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಜಾಲವು 100,000 ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ (PPAC) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100,266 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವೆನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಶೇ.90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 6,921 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, 2,114 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಶೆಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 346 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಪಿಎಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2015ರಿಂದ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ, ಆಗ ಅದು 50,451ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು 2,967 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 5.9 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲು ಶೇ.9.3ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 2004ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಜಾಲವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಪಾಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 29 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ 22 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಳಿಗೆಗಳು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.