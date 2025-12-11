English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  YouTube ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

YouTube ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

10 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರದಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 11, 2025, 04:01 PM IST
  • ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ: ₹50 ಲಕ್ಷ – ₹1.5 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟ (ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್, ನಿಯಮಿತ ಅಪ್‌ಲೋಡ್): ₹1.5 ಕೋಟಿ – ₹4 ಕೋಟಿ
  • ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ (ವೈರಲ್ಡ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್): ₹5 ಕೋಟಿ – ₹20 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು

YouTube ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ YouTube ಕೇವಲ ಮನರಂಜನಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಎಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಲಕ್ಷ) ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ದಾಟಿ YouTube ನಿಂದ ಸಿಗುವ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್’.ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬಂದ ನಂತರ YouTuber ಗಳ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? ಅದು ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಎಂದರೇನು?

YouTube ರಚನೆಕಾರರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (Creator Awards):

  • 1 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು → ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್
  • 10 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು → ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್
  • 1 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರು → ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್
  • 5 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರು → ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್

ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಚಾನೆಲ್‌ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಕೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ?

  1. ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
    10 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರದಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
  2. ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯ (Ad Revenue)
    YouTube ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ CPM (ಪ್ರತಿ 1,000 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ $0.5 ರಿಂದ $4 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ (ಅಂದಾಜು ₹40–₹330).
    ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಟನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ CPM ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹100–₹300 ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ತೋರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
  3. ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು
    10 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರಿದ್ದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ವೀಡಿಯೊಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  4. ಇತರ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು
    • ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್, ಚಾನೆಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಮರ್ಚಂಡೈಸ್ ಮಾರಾಟ
    • ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕೋರ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ

ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ(ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ – ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಚಾನೆಲ್‌ನಿಂದ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ)

  • ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ: ₹50 ಲಕ್ಷ – ₹1.5 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟ (ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್, ನಿಯಮಿತ ಅಪ್‌ಲೋಡ್): ₹1.5 ಕೋಟಿ – ₹4 ಕೋಟಿ
  • ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ (ವೈರಲ್ಡ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್): ₹5 ಕೋಟಿ – ₹20 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಉದಾ: CarryMinati, Technical Guruji, Ashish Chanchlani ಇತ್ಯಾದಿ)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮYouTube ಆದಾಯವು ವೃತ್ತಿಪರ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ (2024-25):

  • ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ – ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ
  • ₹2.5–5 ಲಕ್ಷ – 5%
  • ₹5–10 ಲಕ್ಷ – 20%
  • ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು – 30%

ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 44ADA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (50% ಲಾಭವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ).

ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚಾನೆಲ್‌ನ ವೃದ್ಧಿಯ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೈಲುಗಲ್ಲು. ಇದಾದ ನಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬಂದರೆ ಹಣ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡಿಮೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು!

