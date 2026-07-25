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  • / Dharmendra Pradhan Networth: ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ, ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Dharmendra Pradhan Networth: ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ, ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Dharmendra Pradhan Resign: ಕೊನೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಹಾಗಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 25, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:43 PM IST
Dharmendra Pradhan Networth: ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ, ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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