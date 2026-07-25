/ Dharmendra Pradhan Networth: ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ, ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Dharmendra Pradhan Networth: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ (NEET Exam Paper Leak), ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (CJP) ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಲಭೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ (Dharmendra Pradhan Networth) ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ₹6.92 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು ₹6.38 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಆದಾಯ
2022-23ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹12.75 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹49.92 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ
ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನ್, ಒಟ್ಟು ₹6.92 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ₹2.30 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 31.38 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಎಫ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಪಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.47 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 80.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಐಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ 67.72 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಚಿವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ₹20.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1.98 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಬಳಿ 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 2.5 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಳಿ 500 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಬಳಿ 2011 ರ ಮಾದರಿಯ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.