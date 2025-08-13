English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಬಹುದು.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 13, 2025, 11:52 AM IST
  • ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು POPSKಗೆ ತೆರಳಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ಬೆರಳಚ್ಚು, ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 30-45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಡಾಕ್ ಇಲಾಖೆಯು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ (PSK) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಡಾಕ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸರಳ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ: ಮೊದಲಿಗೆ, https://www.passportindia.gov.in/ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು, ವಿಳಾಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಶುಲ್ಕ ಸುಮಾರು 1,500 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತತ್ಕಾಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ ಕಚೇರಿ ಆಯ್ಕೆ:

ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿಯ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (PSK) ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (POPSK) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು POPSK ಗಳಿವೆ, ಇವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ದಾಖಲೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ:

ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ), ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆ (SSLC/10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ), ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಸೆರಾಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು, POPSKಗೆ ತೆರಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು, ಫೋಟೋ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾ (ಬೆರಳಚ್ಚು, ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30-45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ವಿತರಣೆ: ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30-45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಸೇವೆಯಾದರೆ 7-14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Passport In Post OfficeHow To Apply For PassportPost Office ServicesPassport Seva Kendra Near Meonline passport appy

