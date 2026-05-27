ಬಿಬಿಸಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಕ್ರೀದ್ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನೀಡುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ (ಈದ್ ಅಲ್-ಅಧಾ) ಆಚರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 27 ರಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಡೆದರೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 28 ರಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನೀಡಿದ ಬಲಿದಾನದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮಾಂಸಹಾರ ಸೇವಿಸದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ 'ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ಸ್' ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 7.8 ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 99 ಪ್ರತಿಶತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆಯ ಶೈಲಿ:
ಬಿಬಿಸಿ ಟರ್ಕಿಶ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಕ್ರೀದ್ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ನೀಡುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಮಾಂಸಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿಯಿಂದ ದೂರವುಳಿದರೂ, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶವಾದ 'ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದಯೆ'ಯನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.