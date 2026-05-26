Cancer Train Bathinda to Bikaner : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ರೈಲುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಮೌನ ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೈಲನ್ನೇ ಜನ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
Cancer Train : ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಭಟಿಂಡಾ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಈ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 325 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ರೈಲು 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರದೇಶವು ಇಂದು ದೇಶದ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಲ್ಟ್' ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೋರಿ, ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆ ವಿಷಪೂರಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಇಂದು ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಆಚಾರ್ಯ ತುಳಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ'ಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಮಾಲ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 'ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೈಲು' ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ರೈಲು ಇಂದಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಬಡ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವ ತೇರಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ.