ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

1rupee coin: ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತಿರಾ..ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ..ಇದರ ಬೆಲೆಗಿಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು.. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರುಪಾಯಿ ಮುದ್ರಿಸುವುದೇಕೆ..? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ನಿಜವಾದ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ.1, ರೂ.2, ರೂ.5. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ.10, ರೂ.20 ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಪೈಸೆ ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದವು.. ಈಗ ಅವು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಾ
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಅದರ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು.. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು 1.11 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ 1 ರೂ. ಮೇಲೆ 11 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದು ಸವೆದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವು 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೂ, ಲೋಹವನ್ನು ಹೊಸ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೂ ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಡಿಲವಾದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ರೂ.1 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೂ.5 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.3.69 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ರೂ.10 ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರೂ.5.54 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರೂ.10 ನೋಟುಗಳ ಬೆಲೆ 96 ಪೈಸೆ, ರೂ.100 ನೋಟುಗಳ ಬೆಲೆ 1.77 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ರೂ.500 ನೋಟಿನ ಬೆಲೆ 2.29 ಪೈಸೆ. ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮುದ್ರಿಸು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಫೆರಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿದ್ದರೂ, ನಷ್ಟವನ್ನು ಇತರ ನಾಣ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
