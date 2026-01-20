English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರೈಲಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್‌ ಕೋಚ್‌ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು? ಗೊತ್ತಾ

ರೈಲಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್‌ ಕೋಚ್‌ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು? ಗೊತ್ತಾ

Indian Railways: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ: ರೈಲ್ವೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಬೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಗಳು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 20, 2026, 05:07 PM IST
  • ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಜನರಲ್‌ ಕೋಚ್‌ ಏಕೆ ಇರುತ್ತದೆ..
  • ಈ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಮಹತ್ತರವಾದವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್‌

ರೈಲಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್‌ ಕೋಚ್‌ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು? ಗೊತ್ತಾ

Indian Railways: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜನರಲ್‌  ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜನರಲ್‌ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ರೈಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವು ಇಡೀ ರೈಲಿನ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK: ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ! ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇದೆಯಾ?

ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ತೂಕವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇಳಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನರಲ್‌ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಾರ್ಡ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಲುವಾಗಿ ರೈಲಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್‌ ವಿಭಾಗದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಇಡೀ ರೈಲನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಜನರಲ್‌ ಕೋಚ್‌ಗಳ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇತರ ಕೋಚ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ರೈಲ್ವೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK:ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ..ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ!
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

