  • ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ.? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಗೂಢತೆ

ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ.? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಗೂಢತೆ

Jail hanging procedure : ಮರಣದಂಡನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು "ಖಂಡನಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ" ಏಕಾಂತ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇನು..? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 22, 2026, 07:39 PM IST
    • ಮರಣದಂಡನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
    • ಕೈದಿಗಳನ್ನು "ಖಂಡನಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ" ಏಕಾಂತ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ..

ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ.? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಗೂಢತೆ

Capital punishment procedure : ಮರಣದಂಡನೆಯು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೈದಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕೈದಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕೈದಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಮುಖ ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈದಿಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗ್ಗ ಹರಿಯಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ, ತಿಂಗಳು..ತಿಂಗಳು.. ಭಾರೀ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು!

ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಗಿ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30 ರಿಂದ 4:00 ರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೈದಿಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

‌ಕೈದಿಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, "ಅಪರೂಪದ" ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

