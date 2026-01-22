ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ.? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಗೂಢತೆ

Capital punishment procedure : ಮರಣದಂಡನೆಯು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜೈಲು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೈದಿಗೆ ಸರಳವಾದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕೈದಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೈದಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಮುಖ ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈದಿಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗ್ಗ ಹರಿಯಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ..
ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಗಿ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:30 ರಿಂದ 4:00 ರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೈದಿಗಳ ಶವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೈದಿಯನ್ನು ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, "ಅಪರೂಪದ" ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.