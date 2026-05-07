Operation Sindoor inside story : ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎ ಅಜಿತ್ ಡೋಭಾಲ್ ಅವರು ವಾರ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ರಂಗವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿದರು. ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜಂಟಿ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Operation Sindoor Anniversary : ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಎ ಅಜಿತ್ ಡೋಭಾಲ್ ಅವರು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು? ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ...
ಪಿಎಂ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ : ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅಳಿಸಿದರು.. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ 'ಸಿಂಧೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ವಾರ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಾರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸ್ವತಃ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವವು ನೇರವಾಗಿ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ : ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರೂ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಿನ 9 ಗುರಿಗಳನ್ನು (ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಎನ್ಎಸ್ಎ ಅಜಿತ್ ಡೋಭಾಲ್, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಯ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 27 ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ 'ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್' ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾನೆಲ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಯಿತು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಆಕ್ರಮಣ (Diplomatic Offensive) ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಜಿತ್ ಡೋಭಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಮಾಂಡ್ : ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಡೋಭಾಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಮೇ 8 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಜಿತ್ ಡೋಭಾಲ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅಮೆರಿಕದ ಎನ್ಎಸ್ಎ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಗೆ (Counterparts) ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ದಾಳಿಯು ಕೇವಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಡಗುತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದವು, ಆದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಬೆಂಬಲ : ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಒಐಸಿ (OIC) ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 57 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಜಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದವು. ಇಸ್ರೇಲ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಾಯಕರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ವಿಫಲ : ಇದಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (Air Defense) ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು. ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೇ 10 ರಂದು ಭಾರತದ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನ ವಾರ್ ರೂಮ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ತನ್ನ ಕೈಲಾಗದ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು.