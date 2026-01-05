GK: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೂ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಜಲೇಬಿ.. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಜಲೇಬಿಯ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲೇಬಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಇತರ ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೇ ಜಲೇಬಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರೆಟ್ಜೆಲ್' ಅಥವಾ 'ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಫನಲ್ ಕೇಕ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿರಪ್-ಕೋಟೆಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನು ಇತರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜಿಲ್ಬಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಜಿಲೇಬಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಹೆಸರಿದೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು "ಜಲೇಬಿ" ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಪದವು ಅರೇಬಿಕ್ ಪದ "ಜಲಾಬಿಯಾ" ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಇದರ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರುಗಳು ಕುಂಡಲಿಕ ಅಥವಾ ಜಲವಲ್ಲಿಕಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಲಬಿಯಾ ಅಥವಾ ಜುಲ್ಬಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಲೇಬಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
