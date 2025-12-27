English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಕೇವಲ 12 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಕೇವಲ 12 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೈಲು ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇಳಿರದಿದ್ದರೆ ಈ ರೈಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 27, 2025, 04:20 PM IST
  • ಈ ರೈಲು DEMU (ಡೀಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂನಿಟ್) ಸೇವೆ
  • ಇದು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ
  • ಇದು ಕೇವಲ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

8th Pay Commission ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ರಘು ಹೆಂಡತಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮ್ಯೂಟಂಟ್​ ರಘು ಪತ್ನಿ ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ
camera icon6
Bigg boss kannada 12 raghu wife greeshma gowda
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ರಘು ಹೆಂಡತಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಮ್ಯೂಟಂಟ್​ ರಘು ಪತ್ನಿ ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ
Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
camera icon6
amruthadhare serial
Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?
camera icon5
ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?
ಕೇವಲ 12 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರೈಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ರೈಲು ಜಾಲ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೌತುಕಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಬುತಗಳಿವೆ.ವೇಗದ ರೈಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುವ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.ಫಾಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್

ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೈಲು ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೇಳಿರದಿದ್ದರೆ ಈ ರೈಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ರೈಲು, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ!

ಈ ರೈಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ರೈಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೈಲು DEMU (ಡೀಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂನಿಟ್) ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಈ DEMU ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 300 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂರು ಬೋಗಿಗಳಿವೆ.ಇದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾರ್ಬರ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ ನಿಂದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.ಈ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗವು ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ರೈಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೈಲು ಒಂದೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ.300 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಕೇವಲ 12 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.

 

About the Author
India's smallest trainIndian RailwaysRail NetworkTrainsDEMU

Trending News