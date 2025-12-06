ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವು ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 2.3 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲ! ಆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಏಳು ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಿಕ್ಕಿಂ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ?
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪೂರ್ವ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಂದರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು, ಆಳವಾದ ಕಂದರಗಳು, ಸತತ ಭೂಕುಸಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪ ಸಕ್ರಿಯ ವಲಯ,ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿವೆ.ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚದ 8–10 ಪಟ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ತಗಲಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸೇವೋಕ್–ರಂಗ್ಪೋ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 45 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 14 ಸುರಂಗಗಳು, 22 ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು 86% ಮಾರ್ಗವೇ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿರಲಿವೆ. 2025–26ರ ವೇಳೆಗೆ ರಂಗ್ಪೋವರೆಗೆ ರೈಲು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಆದರೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ವರೆಗೆ ರೈಲು ಬರುವುದು ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಮಾತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ರೈಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಚಾರ ಹೇಗೆ?
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕೇಬಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಬಾಗ್ಡೋಗ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಎನ್ಜೆಪಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ಗೆ ಕೇವಲ 4–5 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ.ಪಾಕ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಖಂಗ್ಚೆನ್ಜೊಂಗಾ ಶಿಖರದ ದಿವ್ಯ ನೋಟ, ತ್ಸೊಮ್ಗೊ ಸರೋವರದ ನೀಲಿ ನೀರು, ಗುರುಡಾಂಗ್ಮರ್ ಸರೋವರದ ಶಾಂತತೆ, ಯುಮ್ಥಾಂಗ್ ಕಣಿವೆಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.ಹೌದು, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರೈಲ್ವೆ-ರಹಿತ ರಾಜ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅದರ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವು ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.