  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರೈಲು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? 46 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸಲು ಬೇಕು 5 ಗಂಟೆ..!

ಭಾರತವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಬಲ್ಲಿರಾ? ಹೌದು, ಈ ರೈಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 46 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು 5 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 24, 2025, 08:10 PM IST
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರ್ಯಾಕ್-ಅಂಡ್-ಪಿನಿಯನ್ ರೈಲು ತನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೇಟ್ಟುಪಾಳಯಂನಿಂದ ಊಟಿ (ಉದಗಮಂಡಲಂ) ತಲುಪುವ ಈ ರೈಲು ಕೇವಲ 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 9-10 ಕಿಮೀ ಮಾತ್ರ!

ಈ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುವುಗಳು.ರೈಲು ಒಂದೆಡೆ 1:12.5 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.ಇಂದಿಗೂ ಈ ರೈಲು ಸ್ವಿಸ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ‘ಎಕ್ಸ್-ಕ್ಲಾಸ್’ ಉಗಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಿಂದ (X-class steam locomotives) ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಮರದ ಉರಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉಗಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇದರ ಜೀವಾಳ.ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನುಭವ. 208 ತಿರುವುಗಳು, 16 ಸುರಂಗಗಳು, 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇತುವೆಗಳು, ಆಳವಾದ ಕಂದರಗಳು, ಹಸಿರು ತೋಟಗಳು, ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಹೊಗೆಯ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಉಗಿ ಎಂಜಿನ್‌ನ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

2005 ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಈ ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತ ರೈಲನ್ನು ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೈಲು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಕಾ-ಶಿಮ್ಲಾ ರೈಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ ಉಗಿ ಎಂಜಿನ್ ಪರಂಪರೆ ರೈಲು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಭಾರತದ ಅತಿ ವೇಗದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಗಂಟೆಗೆ 180 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವಾಗ, ಈ ರೈಲು 20  ಪಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ನಿಧಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವೆಂದರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುವುದಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿದೆ

