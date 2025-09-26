ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು.! ಪಾಪಾ ಗಂಡಸರು

Drinking statistics India: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತಕಾರಿ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಶೇಕಡಾ 24.2 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 16.2 ರಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಂತರ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.3 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ನಂತರ, ಮೇಘಾಲಯವು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.7 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.7 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ಮಹಾನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.