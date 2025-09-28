English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು "ವಿಸ್ಕಿ" ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? 'ಈ' ರಾಜ್ಯ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

CIABC : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ವಿಸ್ಕಿ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. CIABC ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024-25 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು IMFL ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:07 PM IST
    • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
    • ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
    • ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ?

Trending Photos

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
camera icon8
Papaya Benefits
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು "ವಿಸ್ಕಿ" ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? 'ಈ' ರಾಜ್ಯ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

IMFL : ಇದರರ್ಥ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 42 ರಷ್ಟು ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದೇಶಿ ವಿಸ್ಕಿಯ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 1.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

IMFL ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ, ವೋಡ್ಕಾ, ರಮ್, ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮದ್ಯವು ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. CIABC ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ್ ಎಸ್. ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, “2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಫರ್ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು!

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು 6.88 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು 6.47 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ಕಿ ಬಳಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು 2.50 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1.37 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್, 1.18 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು 1.17 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ, ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Whiskeywhiskey drinkers statewhiskey drinkers top stateCIABCIMFL

Trending News