ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು "ವಿಸ್ಕಿ" ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? 'ಈ' ರಾಜ್ಯ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

IMFL : ಇದರರ್ಥ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 42 ರಷ್ಟು ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದೇಶಿ ವಿಸ್ಕಿಯ ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 1.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
IMFL ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ, ವೋಡ್ಕಾ, ರಮ್, ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮದ್ಯವು ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. CIABC ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತ್ ಎಸ್. ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, “2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಫರ್ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು 6.88 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು 6.47 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ಕಿ ಬಳಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು 2.50 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1.37 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್, 1.18 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು 1.17 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ, ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.