ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ 3 ಉಚಿತ ಊಟ.. ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ.. ಹತ್ತಿಬಿಡಿ.!

Free food train India : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ರೈಲುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ರೈಲ್ವೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 13,452 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾವಿರಾರು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಸಿಗುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೈಲು ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ರೈಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಚಿತ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರೈಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ…
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ದೇಶದ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಳೆದ 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡ್ ನಗರದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಹೆಸರು ಸಚ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (12715). ಈ ರೈಲು ಅಮೃತಸರದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಶ್ರೀ ಹರ್ಮಂದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಹಜೂರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 1708 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಖ್ಖರ 10ನೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ನಾಂದೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ರೈಲು ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
6 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಚ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 2,000 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 39 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 6 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗರ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವದೆಹಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಭೋಪಾಲ್, ಪರ್ಭಾನಿ, ಜಲ್ನಾ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಮರಾಠವಾಡ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರೈಲು ಸುಮಾರು 33 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾರು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ?: ಕರಿ-ಅನ್ನ, ಚೋಲೆ, ದಾಲ್, ಖಿಚಡಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ-ಎಲೆಕೋಸು ಅಥವಾ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗುರುದ್ವಾರ ತನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಚ್ಗಳಿಂದ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.