ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೇರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಈಗ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ನಡೆಸಿದ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 29, 2025, 09:45 AM IST
  • ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
  • ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ, ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ
  • ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ & ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡುಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.36ರಷ್ಟು ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಜುಲೈ 1, 2025ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ʼಸಿʼ ವೋಟರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಜನರು ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೆ..? ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟಾ..!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೆಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 28% ಜನರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ, 26% ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು 7% ಜನರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯವರ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 1998ರಲ್ಲಿ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಂಸದರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ 'ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ' ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ... ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ಯಾವುದು?

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ, ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 1, 2025 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ 2,06,826 ಜನರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

