ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಆತನ ಸಂಪತ್ತು..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ (ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)ದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5.7% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸು. ₹11,300 ಕೋಟಿ) ಎಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 13.5%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು 30-35%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದರಿಂತೆ ಇಂಡಿಗೋದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು: SMAT ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!
2025ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ:
ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ: 23.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹1.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ)
ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ: $8.1 ಬಿಲಿಯನ್
ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ: $5.8 ಬಿಲಿಯನ್
ಇಂಡಿಗೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಿತಿ (2025)
ಒಟ್ಟು ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 434
ದೈನಂದಿನ ಹಾರಾಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.ಆದರೂ ಇಂಡಿಗೋ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 2025ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.