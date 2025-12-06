English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಆತನ ಸಂಪತ್ತು..!

2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5.7% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸು. ₹11,300 ಕೋಟಿ) ಎಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 6, 2025, 05:58 PM IST
  • ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್: ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶೇ. 5.7% ಷೇರು ಮಾರಾಟ
  • ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ
  • ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಆತನ ಸಂಪತ್ತು..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ (ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್)ದಲ್ಲಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5.7% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1.35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸು. ₹11,300 ಕೋಟಿ) ಎಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 13.5%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು 30-35%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದರಿಂತೆ ಇಂಡಿಗೋದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವರ್ತಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ರದ್ದು: SMAT ಫೈನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ..!

2025ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ:

ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ: 23.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹1.96 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ)

ರಾಹುಲ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ: $8.1 ಬಿಲಿಯನ್

ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ: $5.8 ಬಿಲಿಯನ್

ಇಂಡಿಗೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಿತಿ (2025)

ಒಟ್ಟು ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 434

ದೈನಂದಿನ ಹಾರಾಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಗಂಗ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.ಆದರೂ ಇಂಡಿಗೋ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯದೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು 2025ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.

