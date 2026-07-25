/ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಆ ಘಟನೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ

First Union Minister resign : ನೀಟ್ (NEET Paper Leak) ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ 'ಸಿಜೆಪಿ' (CJP) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಯಾರು? ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ (Industries and Supplies) ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 1950 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?
ನೆಹರು-ಲಿಯಾಕತ್ ಒಪ್ಪಂದ (ದೆಹಲಿ ಒಪ್ಪಂದ): ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 'ನೆಹರು-ಲಿಯಾಕತ್ ಒಪ್ಪಂದ' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖರ್ಜಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ: ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನೆಹರು ಅವರ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.
ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು
ಜನಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ: 1951 ರಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಡಾ. ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (RSS) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘ (BJS) ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (BJP) ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ (ವಿಧಿ 370) ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಸಾಲು ಸಾಲು ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು: ಶ್ಯಾಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ, ವಿವಿಧ ನೀತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.