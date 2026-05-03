Army canteen Liquor Price : ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಲವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ (CSD) ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಘಟನೆಗಳೂ ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ..
Army canteen liquor rate : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಸಿದ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 361 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ತಿಳಿದುಬಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ದಂಧೆಯ ಸಂಚಿನ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವುದೇಕೆ? : ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳು ಸುಮಾರು 30% ರಿಂದ 50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ (GST) ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು (Excise Duty) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೊರಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1500 ರೂ. ಬೆಲೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಮದ್ಯವು ಸೇನಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ರಿಂದ 800 ರೂ.ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಳ್ಳಸಂತೆಕೋರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ವಿತರಣೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸೈನಿಕನ ಶ್ರೇಣಿ (Rank) ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಸಿಕ ಕೋಟಾವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಬಾಟಲಿಗಳು.
ಜೂನಿಯರ್ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (JCOs): 6 ರಿಂದ 7 ಬಾಟಲಿಗಳು.
ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ORs/NCOs): 4 ರಿಂದ 5 ಬಾಟಲಿಗಳು.
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಬ್ಬರು ನಿಗದಿತ ಕೋಟಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೋಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮದ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಗತ್ಯ : 2023 ರ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.