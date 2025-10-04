ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ? ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

Aeroplanes facts : ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಕೂಲಕರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ವಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿಮಾನ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಹೌದು.. ವಿಮಾನಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಾರುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದರ ಶಾಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ತಂಪಾಗಿರಬಹುದು.. ಅದರಂತೆ, ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು : ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು, ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣ ಬೇಗನೆ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ : ವಿಮಾನಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ, ಹಿಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಣ್ಣ ಹಾಳಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ : ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಮೂಲ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಲೋಗೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಲೋಗೋ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ : ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಿಮಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.