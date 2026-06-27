/ಹುಲಿಯಂತ ಗಂಡನನ್ನೂ ನಡುಗಿಸುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಿರಳೆ ಕಂಡ್ರೆ ಏಕೆ ಭಯ ಗೊತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ ಗುರು

Cockroach facts : ಹುಲಿಯಂತ ಗಂಡನನ್ನೂ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಜಿರಳೆ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಚೋಟಾ ಡಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯವೇಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ.. ಅದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ.. ಅವುಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ 'ಕತ್ಸರಿಡಾಫೋಬಿಯಾ' ಅಂತಾರೆ : ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅತಿಯಾಗಿ ಭಯಪಡುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ‘ಕತ್ಸರಿಡಾಫೋಬಿಯಾ’ (Katsaridaphobia) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ತೀವ್ರ ತರಹದ ಫೋಬಿಯಾ. ಜಿರಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಕೈಕಾಲು ತಣ್ಣಗಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವಿಕೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ : ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿರಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಯವು ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಜಿರಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆದರುವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ "ಜಿರಳೆ ಎಂದರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿ" ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಭಯ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ!
ಅತಿಯಾದ ಶುಚಿತ್ವ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ : ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿರಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರಂಡಿ, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಸಹ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕೋಪ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿರಳೆಗಳ 'ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಗುಣ!: ಜಿರಳೆಗಳು ಸರ್ರನೆ ಓಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಖ ಅಥವಾ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತವೆ! ಜಿರಳೆಗಳ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಜಿಡ್ಡು ಚರ್ಮದ ರಚನೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಜಿರಳೆಗಳು ಸಖತ್ ಡೇಂಜರ್ : ಜಿರಳೆಗಳು ಹಾವು ಅಥವಾ ಚೇಳಿನಂತೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹೊತ್ತು ತರುವ ರೋಗಾಣುಗಳು ಮಾರಕವಾಗಿವೆ. ಕೊಳಕು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಇವುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿ 'ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮೋಡ್' ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಯಾರಾದರೂ ಜಿರಳೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಮೆದುಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಭಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು!