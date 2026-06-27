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ಹುಲಿಯಂತ ಗಂಡನನ್ನೂ ನಡುಗಿಸುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಿರಳೆ ಕಂಡ್ರೆ ಏಕೆ ಭಯ ಗೊತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ ಗುರು

Why are women scared of cockroach : ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು (ಮತ್ತು ಕೆಲ ಗಂಡಸರೂ ಸಹ!) ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೀಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಬೇಕಾ? ಎಂದು ಹಲವರಿಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಭಯದ ಹಿಂದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ!

Written ByKrishna N K
Published: Jun 27, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:29 PM IST
ಹುಲಿಯಂತ ಗಂಡನನ್ನೂ ನಡುಗಿಸುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಿರಳೆ ಕಂಡ್ರೆ ಏಕೆ ಭಯ ಗೊತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ ಗುರು
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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