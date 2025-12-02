ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

GK Questions : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚೌಕ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಳಸಿದ ಲೋಹ, ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಕಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೊದಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 2, 5 ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, ದುಂಡಾಕಾರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡವು ಏಕೆಂದರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಾಣ್ಯವು ಇತರ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ನಾಣ್ಯಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ದುಂಡಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಜನರು ಅವುಗಳ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಳಗಿನ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಅವು ಜಾರಿಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.