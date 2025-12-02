English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

Interesting facts : ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನೋಟುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 1, 2, 5 ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾಣ್ಯಗಳು ಏಕೆ ದುಂಡಾಗಿವೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:14 PM IST
    • ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
    • 1, 2, 5 ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ.
    • ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾಣ್ಯಗಳು ಏಕೆ ದುಂಡಾಗಿವೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

Trending Photos

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌
camera icon6
kriti kharbanda News
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ
camera icon6
ashnoor kaur
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ! ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
camera icon7
EPFO Rules
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ! ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು
camera icon6
GK
ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು
ನಾಣ್ಯಗಳು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? 99% ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

GK Questions : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚೌಕ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಳಸಿದ ಲೋಹ, ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಕಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೊದಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 2, 5 ಮತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, ದುಂಡಾಕಾರದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡವು ಏಕೆಂದರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ನಾಣ್ಯವು ಇತರ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌"ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌..! ಭಾರತದ ನಡೆಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗು

ನಾಣ್ಯಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ದುಂಡಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಚೌಕಾಕಾರದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಣ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಜನರು ಅವುಗಳ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಳಗಿನ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಣ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಅವು ಜಾರಿಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ದುಂಡಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Coinscoin shapesround coinsIndian Coinscoin history

Trending News