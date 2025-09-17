English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೇಕೆ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ?

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 17, 2025, 01:49 PM IST
  • ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲುಗಳು.
  • ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು, ಕಂಪನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಳೆನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!
camera icon6
Indian Railways
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ.. ನೀರಿನ ಅಲೆಯೊಂದಿಗೆ ದಡ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ! ಕೆಜಿ ತಂದ್ರು ಕೇಳೋಕೆ ಯಾರು ಇರೊಲ್ಲ
camera icon8
Subansiri River
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ.. ನೀರಿನ ಅಲೆಯೊಂದಿಗೆ ದಡ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ! ಕೆಜಿ ತಂದ್ರು ಕೇಳೋಕೆ ಯಾರು ಇರೊಲ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
camera icon14
Zeenat Aman husband
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೇಕೆ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳ ರಚನೆ, ಬಳಕೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು *ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್* ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ರೈಲುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ವರಗಿಸಿದರೆ, ನೆಲ ಕುಗ್ಗಿ, ಹಳಿಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ತೂಕವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ರೈಲುಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ತಡೆಯುತ್ತವೆ, ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಳಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ..!

ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೂಕದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಲ್ಲುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೂಕ ವಿತರಣೆ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಒಳಚರಂಡಿ, ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಹಳಿಗಳು ಲಘು ರೈಲುಗಳಿಗೆ, ಜಾಗದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author
railway track ballastrailway constructionmetro track constructionballast stonestrack stability

Trending News