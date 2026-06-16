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Cough Syrup Rules: ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Prescription-only Medicines: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಶಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ (Doctor's Prescription) ಇಲ್ಲದೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಿರಪ್‌ ಆಧಾರಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 16, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:37 PM IST
Cough Syrup Rules: ಇನ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ! ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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