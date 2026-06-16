Syrup Rules: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ (Cough) ಕಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬದಲು, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ (Medical) ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯರ ವರದಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಿರಪ್, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ (Doctor's Prescription) ಇಲ್ಲದೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಿರಪ್ ಆಧಾರಿತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 1945ರ ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ಸಿರಪ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಕ್ರಮವು ಔಷಧಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ನ Schedule K ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 'ಸಿರಪ್' ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಔಷಧಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ಗಳ್ಲಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಸಿರಪ್ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣವೇನು?
ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿರಪ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಸಿರಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಯಾವ ಔಷಧ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿರಪ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Telegram Ban: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬ್ಯಾನ್