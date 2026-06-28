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ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕರಣ; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ?

ಘಟನೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್‌, ಆ ದಿನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹೂಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByBhimappa
Published: Jun 28, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:18 PM IST
ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕರಣ; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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