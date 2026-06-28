/ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಕರಣ; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ?

Ketan Agarwal case: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಅಪರಾಧದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೊಸಿಸನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೇ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧದ ಘಟನೆ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಪ್ರಿಯಕರ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಲೋಹಗಡ್ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಬೈಕ್, ಆ ದಿನ ಚೇತನ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಹೂಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇತನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಕೆಂಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇತನ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿವಾಗ ಸನ್ರೂಫ್ ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉರ್ಸೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ (Urse toll plaza)ದಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಘಟನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:41ಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾರು ಟೋಲ್ ದಾಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಿಯಾ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು (Circumstantial Evidence) ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಲ್ಲವು. ಇವುಗಳು ಅಪರಾಧದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಶಂಕಿತನ ಗುರುತು, ಚಲನವಲನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಇದ್ದರೇ, ಇಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಶಂಕಿತರ ಉದ್ದೇಶ, ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ದಿಟ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಪಾರಾಗುವ ಸಂಭವವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.