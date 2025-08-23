English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗುವುದು ಮದುವೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 23, 2025, 01:11 PM IST
  • ಗಂಡನು ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗಬಹುದು.
  • ಗಂಡನು ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು.
  • ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೇರ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಆಗಸ್ಟ್‌ 25ರಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ​! ಖಾಸಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI... ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
bank holiday
ಆಗಸ್ಟ್‌ 25ರಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ​! ಖಾಸಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI... ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 59% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 59% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
camera icon5
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ.. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ..
ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾನೂನು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮದುವೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ 1955ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೆ ಇರುವಾಗ ಗಂಡನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಆ ಮದುವೆಯು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಪತ್ನಿ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ನೇರವಾದ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮದುವೆಯು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬಹುದು.

ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು

ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದಿತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಿತೃಪಾರಂಪರಿಕ ಆಸ್ತಿ. ಈ ಎರಡೂ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಕ್ಕು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದಿತ ಆಸ್ತಿ: ಗಂಡನು ತನ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದಿತ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಂಡನು ವಿಲ್ (Will) ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸೇರಿರಬಹುದು. ವಿಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯು ಕಾನೂನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ವರ್ಗ-1 ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ) ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸೇರಿರಬಹುದು.

ಪಿತೃಪಾರಂಪರಿಕ ಆಸ್ತಿ: ಗಂಡನಿಗೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಿತೃಪಾರಂಪರಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೇರವಾದ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗ-1 ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ, ಭಾವಿ ಮದುವೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ.

ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 16ರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಪಿತೃಪಾರಂಪರಿಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡನ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕಾನೂನಿನ ಇತರ ಅಂಶಗಳು

ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನು: ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ನಾಲ್ಕು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಕ್ಕು: ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್‌ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 125ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರದಿದ್ದರೆ.

ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ತೀರ್ಪು: ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಕೆಯ ಮೊದಲ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ

ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು, ಮದುವೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಕ್ಕು ಮದುವೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಿತೃಪಾರಂಪರಿಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.

About the Author
Hindu lawLaw UpdatesLatest Legal NewsLegal Updatesಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು

Trending News