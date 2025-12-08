Donald Trump Avenue: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ‘ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವೆನ್ಯೂ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಐಪಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೆಸರು ಇಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಅಮೆರಿಕ–ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಈಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೆಸರಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕೋಲಾಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದಿಂದ ಆಗುವ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಇದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮರುಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಣಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಸ್ತೆ ನಾನಕ್ರಾಂಗುಡದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಎಸ್–ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫೋರಂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ, ಈ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆ ನಂತರವೇ ಈ ಹೆಸರಿಡುವಿಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆಯೇ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.