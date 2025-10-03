ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಸೀರಪ್ ಕೊಡಬೇಡಿ..! ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆಯಲಿದೆ ಈ ಔಷಧಿ...!

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ 11 ಮಕ್ಕಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ದುರಂತದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿದ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಔಷಧದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯ ಎರಡು ರೂಪದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಮತ್ತು ಭರತ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಲ್ ಎಂಬ ಮಗುವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮು ಆರಂಭವಾಗಿ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಗು ಎದ್ದೇಳದಿದ್ದಾಗ, ಕುಟುಂಬವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಸನ್ ಫಾರ್ಮಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಆಘಾತ:
ಸಿಕಾರ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ತಾರಾಚಂದ್ ಯೋಗಿ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಸ್ವತಃ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರು. ಅವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೂ ಈ ಸಿರಪ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚಾಲಕನಿಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (NCDC) ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್, ನೀರು, ಮತ್ತು ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಇದು ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾದ ಮೆರಿಯನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ 18 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು, ಇವು ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 67 ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.