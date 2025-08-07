ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಡಾ.ರೇಖಾ ಭಂಡಾರಿ..!

ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲಿಯ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್!..ದೂರದ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈದಕೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಡಾ.ರೇಖಾ ಭಂಡಾರಿ..! ಜೋಧ್ಪುರದ ಸೊಸೆಯಾಗಿರುವ ಈ ವೈದ್ಯೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಹಾರ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ
ಡಾ. ರೇಖಾ ಭಂಡಾರಿ ಜೋಧ್ಪುರ ಮತ್ತು ಜೋಧ್ಪುರ ವಿಭಾಗದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಿಂದ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಜೋಧ್ಪುರದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾ. ರೇಖಾ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕನಕ್ರಾಜ್ ಗೋಲಿಯಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಭಾ ಗೋಲಿಯಾ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕಿಚನ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಿಚನ್ನಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಆಸರೆಯಾಗಲಿದೆ
ಡಾ. ರೇಖಾ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಜೈನ್, ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಿಚನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹರಿದೇವ್ ಜೋಶಿ, ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರನಟರಾದ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನರ್ಗೀಸ್ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಡಾ. ಜೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಪುರ್ ಫೂಟ್ ಯುಎಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಕನಕ್ರಾಜ್ ಗೋಲಿಯಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿಬಿರದ ಮೂಲಕ ಡಾ. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾ ಗೋಲಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಚನ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಜೈನ್, ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಾ. ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ಜೈನ್ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ, ಜೋಧ್ಪುರದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಜೋಧ್ಪುರದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಡಾ. ರೇಖಾ ಭಂಡಾರಿ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಚನ್, ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೋಧ್ಪುರದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರವಲ್ಲಿ ಧಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ಜು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಡಾ. ರೇಖಾ ಭಂಡಾರಿಯವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.