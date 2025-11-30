English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ವರ್ಚಸ್ಸು: ಐಪಿಎಲ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ

ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ವರ್ಚಸ್ಸು: ಐಪಿಎಲ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ

ಇಂದು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇವಲ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಐಸಿಎಲ್‌ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ (ICL) ಜನ್ಮ ತಾಳಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿಯೇ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 30, 2025, 05:55 PM IST
  • ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಮುನ್ನವೇ ಜನ್ಮತಾಳಿತ್ತು ಐಸಿಲ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಡಾ.ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ
  • ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾ.ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ

Trending Photos

ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
camera icon5
Hair care
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
&quot;ಆ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು.. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು&quot;: ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon12
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು.. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು": ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌..! ಹಿಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ
camera icon5
Gold Loan
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್‌ಲೋನ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌..! ಹಿಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
camera icon10
panchgrahi yog 2026 effects
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ವರ್ಚಸ್ಸು: ಐಪಿಎಲ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರರ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿ

ICL Cricket League: ಇಂದು ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್ (IPL) ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್‌ ಇದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮತ್ತೊಂದು ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಲೀಗ್ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯದು. ಆ ಲೀಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ (ICL Cricket League) ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿಯೇ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಗೋಯೆಂಕಾ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, ರಾಹುಲ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 2007ರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ದುಃಖದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಡಾ.ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಲಿಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪರಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅದುವೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್‌.. ಈ ಲೀಗ್‌ ನಂತರವೇ ರೂಪ ತಾಳಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್‌. ನಗರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಉಡುಪುಗಳು, ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಟಿ20 ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವತಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

2016ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಡಾ. ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ʼಹೌದು, ಐಸಿಎಲ್‌ನಿಂದಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿದೆʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ. ಐಸಿಎಲ್‌ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿಯೇ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ. ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಐಸಿಎಲ್ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು, ಎಂಟು ಜೂನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜೂನಿಯರ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು, ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಈ ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಐಪಿಎಲ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಅದು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಅಂದು ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕಂಡ ಐಸಿಎಲ್‌ ಕನಸು ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು...

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Subhash ChandraICL Cricket LeagueIndian Premier LeagueZee Entertainment Enterprises LimitedChairman Emeritus of ZEE

Trending News