  • ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತು..! ZEE ಯಿಂದ WION ವರೆಗೆ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಸಾಧನೆ

Happy Birthday Dr Subhash Chandra : ESSEL ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಭಾರತದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಾಧ್ಯಮ ದೊರೆ ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರ ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಹೆಸರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:06 PM IST
Dr Subhash Chandra : ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ESSEL ಸಂಸ್ಥೆಯ FY21 ರಿಂದ FY25 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ಉಚಿತ ಜಾಹೀರಾತು-ಬೆಂಬಲಿತ ಟಿವಿ (FAST) ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ OTT ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.. 

WION ಮಾಧ್ಯಮ ಜನನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ : ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಜಾಗತಿಕ ವಾಹಿನಿ ಸಹ ಒಂದು. ಹೌದು.. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಡಾ. ಚಂದ್ರ WION (World is One News) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಭಾಷಾ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ WION, 37 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ DTH ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಜೀ ತನ್ನ ಮನರಂಜನಾ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯ, ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. 

1992 ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ZEE5 ಮತ್ತು WION ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯವರೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತ ಭಾರತ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Dr Subhash ChandraZEELZee mediasubhash chandra ageZee Media owner

