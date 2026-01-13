ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜೌರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ!: ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ...

ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗದ ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (LOC) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಡ್ರೋನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡ್ರೋನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಕಣ್ಗಾವಲುಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ಡ್ರೋನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೌರಿ, ಪೂಂಚ್, ಸಾಂಬಾ ಮತ್ತು ನೌಶೇರಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಜನವರಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಡ್ರೋನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ SOG, CRPF, ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಜೈಶ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ನಡುವೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಕಥುವಾದ ಬಿಲ್ಲಾವರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಲನವಲನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೋಧ ಮತ್ತು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಮುಂಬರುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಛೇದಕದಲ್ಲೂ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
