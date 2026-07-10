/ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಕದ್ದ ಭೂಪ! ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ ಈತನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ

ತೆಲಂಗಾಣ : ಚೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಣ್ಣನಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಭಾರಿ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಗದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈತನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ವೆಂಕಣ್ಣ, ಬೇಸರ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ 'ಫುಲ್ ಟೈಟ್' ಆಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಾಂವ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ (TS 27 T 7231).
ಕೀ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೇನಂತೆ? ಟೂಲ್ಕಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಾ : ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ ವೆಂಕಣ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಚಾಲಕ ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು, ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು 'ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್' ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈತ ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಜನಗಾಂವ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಲೂ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು, ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಲ್ಲದ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ 'ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್' ಆಟ: ವೆಂಕಣ್ಣನ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಗರಾಜುಪಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ. ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಟೋಲ್ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಆತ, ಬಸ್ಸನ್ನು ಹೈವೇಯಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ-ಹಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ವೆಂಕಣ್ಣ ತಡಬಡಾಯಿಸಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಸ್ ಕದ್ದಿರುವ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಕದಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ, ಓಡಿಸುವ ಕ್ರೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ : ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬಸ್ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 'ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ ಓಡಿಸಬೇಕು' ಅನ್ನೋ ಕ್ರೇಜ್ ಹಾಗೂ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗದ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಈ ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ಸನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವೆಂಕಣ್ಣನನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಸಾಮಿ ಈಗ ಜೈಲು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.