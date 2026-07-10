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ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಕದ್ದ ಭೂಪ! ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ ಈತನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ

ಕುಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜನಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಅತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ! ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ರೈಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರ್​​ಟಿಸಿ (RTC) ಬಸ್ಸನ್ನೇ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 10, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:11 PM IST
ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಯಾಣ ರದ್ದು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಕದ್ದ ಭೂಪ! ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತೀರಾ ಈತನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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