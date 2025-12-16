English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾದ 'DSC A20'..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಎ 20 ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 16, 2025, 03:05 PM IST
  • ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಎ20 ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ನೌಕಾ ಡೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಡೈವಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ಇದು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾದ 'DSC A20'..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
Photo Courtsey: X

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತನ್ನ ಜಲಾಂತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಡೈವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಎ 20 ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2025 ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ನೌಕಾಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 140 ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು, ವಿರೋಧಪಕ್ಷದವರು ಹುಳಿಹಿಂಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ-ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಎ20 ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಡೈವಿಂಗ್, ಹೈಪರ್‌ಬೇರಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆಳ ಸಮುದ್ರ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಡೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸುಧಾರಿತ ಡೈವಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಶತ್ರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸದೆಯೇ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: Instagram ರಿಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಆಟಗಾರ..!

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಎ 20 ನಿರ್ಮಾಣ..!

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಐದು ಡೈವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಎ20 ಮೊದಲನೆಯದು.ಈ ಹಡಗು ವಿದೇಶಿ ಅವಲಂಬನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನೀರೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಎ20 ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೀರೊಳಗಿನ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಎ 20 ಚಾಲನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

