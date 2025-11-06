English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ 11.14 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ED ವಶಕ್ಕೆ..!

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹11.14 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಗುರುವಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 6, 2025, 04:57 PM IST
  • ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರಚಾರಕರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಲಾಭಪಡೆಯುವವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ
  • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ
  • ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 11.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 1xBet ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರೋಗೇಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಾದ 1xBat ಮತ್ತು 1xBat Sporting Lines ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ 6.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಧವನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ 1xBet ಮತ್ತು ಅದರ ಸರೋಗೇಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೈನಾ ಮತ್ತು ಧವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಟ-ನಟಿಯರಾದ ಸೋನು ಸೂದ್, ಉರ್ವಶಿ ರೌತೇಲಾ, ಮಿಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂಕುಶ್ ಹಜ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ರೈನಾ ಮತ್ತು ಧವನ್ ಅವರು 1xBetಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸರೋಗೇಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದಂತೆ, ಈ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಪಾವತಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹುಪದರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅಪರಾಧದ ಹಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು 1xBet ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಹಣವು ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಹುಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಆದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಖೆಯು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 1xBet ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಬಹು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯಾಗದ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಹಲವು ಪದರಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಚಲಾವಣೆಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿ, 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮತ್ತು 60 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮರಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ.ಕುರಾಕಾವೊದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದ 1xBet ತನ್ನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುಕ್‌ಮೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.ಇಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಜ್ಞಾತ ಮೂಲದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ವಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಆಗಬಹುದು.ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾವತಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರಚಾರಕರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಲಾಭಪಡೆಯುವವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

 

